David Goffin perd deux places au classement ATP

David Goffin a reculé de la 13e à la 15e place du classement mondial des joueurs de tennis, publié lundi par l’ATP.

La semaine dernière, Goffin a abandonné au premier tour du tournoi de Halle, en Allemagne, contre le Français Corentin Moutet. Blessé à la cheville, le Liégeois doit déclarer forfait pour Wimbledon, qui débute le 28 juin.

Le haut du classement reste inchangé, avec le Serbe Novak Djokovic qui devance le Russe Daniil Medvedev et l’Espagnol Rafael Nadal. Le Grec Stefanos Tsitsipas pointe en quatrième position, devant l’Autrichien Dominic Thiem. L’Italien Matteo Berretini, vainqueur du tournoi du Queen’s, reste en neuvième position. Lauréat à Halle, le Français Ugo Humbert grimpe, lui, de la 31e à la 25e place.

Kimmer Coppejans (191e) et Ruben Bemelmans (217e) perdent respectivement huit et neuf places, tandis que Zizou Bergs gagne deux rangs et occupe désormais la 218e position.