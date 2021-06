SC Charleroi: les Zèbres poursuivent leur préparation estivale

Le Sporting de Charleroi d’Edward Still continue sa préparation pour la nouvelle saison en ce premier jour d’été. Pour la première fois depuis la prise en main du groupe par l’ancien adjoint d’Ivan Leko, la séance était ouverte à la presse, ce lundi. Ce fut donc l’occasion de voir que même si Edward Still n’a pas l’intention de révéler de secrets tactiques lors des séances ouvertes à la presse et/ou au public, l’idée du trentenaire sera d’évoluer dans un 3-5-2.

Alors que les internationaux (Ilaimaharitra, Gholizadeh, Zajkov) sont attendus dans les prochains jours, sous réserve du résultat macédonien ce lundi pour le défenseur, Edward Still avait une vingtaine de joueurs à disposition ce lundi matin sur le synthétique de Marcinelle. Un choix de terrain par défaut alors que les précipitations ont rendu les terrains en herbe impraticables ce lundi. Parmi les absents, on retrouvait Descamps (gêné au dos et en partance pour Nantes), Willems (pas encore rétabli correctement), Van Cleemput ou encore Hendrickx. Ces deux derniers étaient ménagés. Keita a pas mal travaillé avec le kiné, tandis que Nicholson n’a pu participer qu’au début de la séance.

Au menu des joueurs présents – parmi lesquels on pouvait retrouver quelques jeunes –, beaucoup de travail physique et un peu de jeu. Même s’il est encore beaucoup trop tôt pour y voir parfaitement clair sur les intentions de jeu du coach sambrien, nul doute que l’idée sera de contrôler la possession plus que sous ses prédécesseurs.