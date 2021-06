Des appartements luxueux au cœur de Liège

Moury Promotion, les particuliers aussi ont droit à l’expertise ! Bénéficier de l’expérience d’un groupe centenaire considéré comme l’un des ténors belges belges de la construction est une véritable plus-value pour celui qui désire investir dans l’immobilier. Fondé en 1920, le Groupe Moury est connu pour ses nombreuses réalisations d’exception qui ont façonné le paysage liégeois. Depuis quelques années, sous l’impulsion de Gilles-Olivier Moury, Administrateur et représentant de la quatrième génération, GM Construct a décidé de mettre son savoir-faire au service des particuliers dans le cadre de projets qui allient modernité, design et qualité au travers d’une société baptisée Moury Promotion . Vous désirez en savoir plus ? Nous avons rencontré Ludovic Martello, responsable de la communication du Groupe Moury.

Des projets uniques et exclusifs

« La réputation de notre groupe n’est plus à faire. Depuis un siècle, la famille Moury a marqué de son empreinte la Cité Ardente au travers de plusieurs réalisations emblématiques. À une époque où le besoin de logements n’a jamais été aussi important, il nous a semblé opportun de proposer notre expérience au service de chacun. Cette idée est le fruit de la réflexion de Gilles-Olivier Moury qui est parvenu à rendre concret un projet qui lui tenait à cœur ». Pas question cependant pour le groupe liégeois d’arriver sur un marché très concurrentiel sans proposer un produit exclusif… « Nos projets sont exceptionnels, car ils sont tous différents ! Cela débute avec une recherche architecturale qui inscrit nos bâtiments dans leur époque, respectueux de leur environnement et performants énergétiquement parlant. Nous créons avant tout un style de vie et nous le faisons de A à Z, avec nos propres équipes et notre expertise. Ceci permet d’atteindre un seuil de qualité très élevé qui est en quelque sorte notre marque de fabrique ».

Pour soi ou pour investir…

Avec des projets d’envergure situés à Embourg, au Sart-Tilman, à Waremme… Moury Promotion s’inscrit comme un acteur incontournable pour tout qui désire acquérir le bien dont il rêve. « Nous avons une véritable réflexion sur chacun de nos biens, ce qui permet à chacun de trouver son bonheur. Nous proposons des appartements sur l’un des plus beaux quais de Liège avec une vue incroyable sur le parc de la Boverie et la Meuse. Nous avons voulu faire du véritable haut de gamme pour ce projet de standing. Au Sart-Tilman, le domaine Picturae, lui, mêle architecture moderne et construction durable afin de s’intégrer parfaitement au décor boisé des lieux. Nous avons imaginé des locaux spécifiques dédiés aux vélos ainsi qu’une solution inédite de gestion des déchets. Au cœur de Waremme, niché dans un parc, « Les Érables » proposent des appartements luxueux et lumineux dans un petit immeuble de standing basse énergie conçu selon les techniques les plus modernes et performantes de construction ».

En adaptant ainsi chaque projet à son environnement, Moury Promotion permet à chacun des solutions sur mesure. Que vous recherchiez le bien de vos rêves pour débuter dans la vie, un penthouse confortable pour profiter pleinement de votre pension ou un appartement neuf pour réaliser un investissement, vous trouverez ici des experts qui pourront répondre parfaitement à votre demande !

Coordonnées :

Moury Promotion



Rue des Anglais 6A



4430 Ans



04/344 72 06



0474/81 16 12



www.moury-promotion.be