Bourse de Bruxelles - Des marchés européens finalement quelque peu rassurés

Sur la défensive lundi matin, le BEL 20 et ses voisins européens devaient repartir à la hausse, d'abord rassurés par la Présidente de la BCE et ensuite par l'ouverture positive de Wall Street. Notre indice de référence regagnait finalement 0,41 pc à 4.154,77 points avec 13 de ses éléments en hausse.

Deux valeurs se distinguaient toujours avec un bond de 4,02 pc pour Ackermans (137,20) et une chute de 2,85 pc pour Galapagos (61,30). Solvay (107,95) et UCB (85,22) avaient viré de 0,94 et 0,05 pc à la hausse tout comme arGEN-X (267,50) qui regagnait 0,11 pc. AB InBev (63,77) et Ageas (48,37) étaient finalement positives de 0,58 et 0,94 pc, KBC (63,32) cédant par contre 0,13 pc. Proximus (16,99) terminait 0,18 pc plus haut que vendredi et Telenet (31,36) plus bas de 0,57 pc, Orange Belgium (19,44) gagnant par ailleurs 1,57 pc tandis que Bpost (10,20) reperdait 0,68 pc. Aperam (42,47) ne cédait plus que 0,45 pc tandis que Umicore (49,02) et Melexis (85,90) regagnaient 1,91 et 0,35 pc.

Hors indice, Ontex (10,85) se distinguait par un rebond de 5 pc grâce à une mise à jour des perspectives du groupe. Econocom (3,35) et Exmar (3,92) chutaient par contre de 4,8 et 3,7 pc, Balta (2,75) abandonnant 3,8 pc alors que Hamon (1,09) revenait aux écrans après trois mois de suspension avec une décote de 59,6 pc. Kinepolis (46,50) et EVS (17,24) perdaient 1,3 et 3,1 pc, Inclusio (21,90) gagnant 2,3 pc et AudioValley (2,80) 8,5 pc. IBA (16,84) reculait de 0,3 pc mais, gagnait 0,8 pc si on tenait compte de son détachement de coupon. Nyxoah (24,00) chutait enfin de 3,6 pc en compagnie de MDxHealth (1,33) et Oxurion (2,57), négatives de 1,9 pc chacune.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1913 USD, contre 1,1889 dans la matinée et 1,1872 vendredi. L'once d'or gagnait 3,05 dollars à 1.780,15 dollars et le lingot se négociait autour de 48.040 euros, en recul de 85 euros.