Avec Baudouin de Dikkenek, Bruxelles Mobilité frappe un grand coup (vidéo)

Alcool et drogues jouent un rôle dans 13% des accidents de la route graves à Bruxelles. L’usage de certaines substances constitue une «tendance» problématique: selon l’institut Vias, en 2020, 14% des conducteurs Bruxellois de moins de 34 ans affirmaient par exemple inhaler au moins une fois par mois du gaz hilarant avant de prendre la voiture. Un constat qui amène Bruxelles Mobilité à s’attaquer à la conduite sous influence avec la campagne «Déjouez les pronostics». Le spot à la fois drôle, malaisant et efficace fait parler de lui, aussi en dehors de nos frontières. Il est diffusé sur les réseaux sociaux, en télé en marge des matchs de l’Euro, ainsi que via affichage dans les quartiers festifs de Bruxelles.

« Je parie sur les futurs accidents de la route. Avec une spécialité : les jeunes ». Il met en scène le comédien Guy Staumont, connu pour son rôle de « Baudouin » dans le film Dikkenek. « C’est glauque hein... Et ça me rapporte un maximum de fric », explique l’acteur, dont le rôle est celui d’un homme qui a fait fortune en pariant sur les accidents de la route.

