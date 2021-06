Le journaliste français qui avait critiqué les Diables s’excuse: «On a froissé les Belges, et on vous transmet nos excuses»

La semaine dernière, après la victoire des Diables face à la Russie, le chroniqueur de l’émission « L’Equipe du Soir », avait déclaré que les Diables « allaient vite rentrer chez eux manger des frites ».

Une semaine après, le présentateur de l’émission, Olivier Ménard a présenté ses excuses. « On a froissé les Belges, on a froissé les Italiens, et on vous transmet nos excuses. Voilà, c’est juste une émission d’opinions, parfois ça peut froisser, c’est le jeu », a-t-il conclu.

Après la pique lancée à l’égard des Diables rouges la semaine passée, le joueur belge, Thomas Meunier avait répliqué sur Twitter en postant une simple définition du complexe de supériorité, le défenseur des Diables rouges avait alors quelque peu calmé le jeu en complimentant l’équipe de France après avoir été interpellé sur Twitter. « Coucou @ThomMills ! Ça va, c’est une bonne armada ça ? », a écrit un journaliste français faisant référence à une photo de l’équipe de France. Ce à quoi Thomas Meunier a tout simplement répondu : « Magnifique même ! »