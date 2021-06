Eden Hazard ne s’en cache pas: «Une finale contre la France, pour la revanche»

Une question simple, deux choix. Eden Hazard s’est prêté au petit jeu de nos confrères flamands de HLN. Et pour lui, la réponse est limpide quand on lui demande s’il préférerait affronter l’Espagne ou la France en finale de l’Euro : « Contre la France. Pour la revanche », lance le capitaine des Diables.

Une revanche en effet après la défaite en demi-finale de la Coupe du Monde en Russie en 2018, qui reste en travers de la gorge de beaucoup de fans… Les Diables aussi avaient eu du mal à digérer ce match qui fut très compliqué à l’époque. « Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France », avait d’ailleurs lâché le capitaine belge à la fin de cette rencontre frustrante. Des propos qui avaient fait beaucoup réagir de l’autre côté de la frontière…

Au petit jeu de ces « Dilemmes des Diables », notons aussi qu’Eden a choisi Georges Leekens plutôt que René Vandereycken (« Nous avons passé plus de temps ensemble. Je l’aime bien, beaucoup ») et n’a pas voulu choisir entre Lukaku et Dries Mertens (« Joker. J’aime les deux »).

Par contre, à la question « Gagner l’Euro ou gagner la Ligue des champions ? », il a donné la réponse attendue du grand compétiteur qu’il est : « Bien sûr, je veux gagner l’Euro maintenant, mais la saison prochaine, je vais vouloir gagner la Ligue des champions. Donc les deux. ».