Une direction bicéphale pour la direction artistique de Kanal

Le conseil d’administration a choisi d’associer les deux derniers candidats en lice, Kasia Redzisz venue de la Tate Liverpool et Bernard Blistène fraîchement retraité du Centre Pompidou.

Kasia Redzisz et Bernard Blistène - DR

Et à la fin, c’est le compromis à la belge qui gagne. Deux candidats restaient en lice lundi soir pour la direction artistique de Kanal, d’une part Bernard Blistène, tout frais retraité du Centre Pompidou, d’autre part Kasia Redzisz, Senior Curator de la Tate Liverpool.

Le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, d’unir les talents des deux candidats pour « collaborer à la définition de l’avenir artistique de Kanal-Centre Pompidou ». « Cette collaboration est la synthèse parfaite pour Kanal : un regard neuf et une sensibilité artistique pluridisciplinaire nouvelle pour le long terme, et la garantie de poursuivre ce qui a déjà été entrepris avec succès pour construire ce musée du XXIe siècle main dans la main avec le Centre Pompidou jusqu’en 2027 », s’est réjoui Michèle Sioen, Présidente de la Fondation Kanal et du jury.

Kazia Redzisz, diplômée en Histoire de l’Art de l’Université de Varsovie, a commencé sa carrière en 2005 au Musée d’Art Moderne de Varsovie en tant que Commissaire adjointe avant de diriger de 2008 à 2015, Open Art Projects. Dans le même temps, de 2010 à 2014, elle est Commissaire adjointe à la Tate Modern de Londres. Elle rejoint ensuite la Tate Liverpool comme Senior curator.

De son côté, Bernard Blistène, présent à Kanal depuis trois ans dans le cadre des accords avec le Centre Pompidou a été, notamment, Directeur et Conservateur en chef des Musées de Marseille et Inspecteur général de la création artistique au Ministère de la Culture avant de revenir au Centre Pompidou en 2008 où il sera successivement Chargé de Mission, Directeur du département du développement culturel et enfin Directeur du Musée national d’art moderne depuis 2013.

Le duo devrait prendre ses fonctions après l’été pour préparer l’ouverture officielle de Kanal-Centre Pompidou avant l’été 2024.