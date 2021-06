Finlande–Belgique: la déclaration de Vincent Langendries sur l’arbitre en direct

Les Diables rouges affrontaient la Finlande ce lundi soir pour le dernier match du groupe B. Après une action un peu litigieuse en fin de première période, lors de laquelle Eden Hazard s’est écroulé dans le rectangle, puis une charge non sifflée sur le capitaine des Diables en début de 2e mi-temps, le commentateur de la RTBF Vincent Langendries s’est posé ouvertement quelques questions sur l’arbitre allemand Felix Brych… avant de modérer lui-même la portée de ses propos.

« Il ne siffle pas. Oh Monsieur Brych. Je crois qu’il a Eden [Hazard, NDLR] dans le collimateur. Je ne veux rien mettre en doute de la part de l’arbitre allemand, on a dit que c’était un excellent arbitre. Mais il y avait de grands sourires et de grands rires dans les couloirs des vestiaires avec toute la délégation finlandaise là avant de remonter sur la pelouse » a lancé Vincent Langendries. Avant de modérer ses propos : « Ça ne veut évidemment rien dire, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, mais voilà on a tiré des conclusions sur la phase de fin de mi-temps avec Hazard ».