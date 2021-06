Journée spéciale «Voyages»: les tests, pour qui et à quel prix? (direct)

Les vacances approchent et le petit stress que ressentent certains au moment de boucler les valises risque de prendre une ampleur un peu plus importante cette année.

« Le Soir » a répondu à vos questions sur les tests.

Sur la gratuité des tests PCR. Les tests PCR ne seront gratuits à partir du 1er juillet que pour les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de se faire complètement vacciner avec une limite de deux tests gratuits par personne maximum d’ici la fin septembre. Ceux qui ont refusé ou passé leur tour devront payer chaque test. Tous les Belges qui n’ont pas eu la possibilité de se faire vacciner pourront demander, via le site MaSanté, un code d’activation, à partir du 28 juin pour un rendez-vous au plus tôt le 1er juillet. Un code à seize chiffres vous sera communiqué afin de pouvoir prendre rendez-vous sur la plateforme https://testcovid.doclr.be (pour la Wallonie et la Flandre) et https://brussels.testcovid.be (à Bruxelles).

Lire aussi Coronavirus: comment obtenir un test PCR gratuit

Sur la durée de validité d’un test PCR. Il faut compter les heures/les jours à partir du moment où a été effectué le test. Pas à partir du moment où le résultat est disponible. Attention : la durée de validité peut varier en fonction des pays. Certains, comme l’Espagne, n’acceptent que les tests délivrés dans les 48h précédant l’arrivée sur le territoire. N’hésitez pas à consulter le site Re-Open EU pour voir, pays par pays, dès quel âge le test est nécessaire et de quelle validité.

Sur le délai nécessaire après la 2e dose. Une personne n’est considérée comme 100 % vaccinée que quatorze jours après sa deuxième dose. Si vous avez été malade du covid, il y a moins de six mois, une dose et deux semaines suffisent. Si ce n’est pas le cas, vous devrez donc réaliser un test PCR.

Sur la nécessité d’un test pour un aller-retour de moins de 48h. Pour un voyage de moins de 48h, le test n'est pas obligatoire pour revenir en Belgique. Attention cependant : les règles peuvent être différentes pour le pays dans lequel vous vous rendez.

Sur les tests antigéniques. Pour le moment, les tests antigéniques sont réalisables à l’aéroport de Zaventem via Ecolog. Les résultats de ces tests sont disponibles dans un délai de 50 minutes à partir du moment où le test est effectué. N’oubliez pas cependant qu’ils sont payants : 47,4 euros. A partir du 12 juillet, les autorités vont permettre aux pharmaciens d’effectuer des tests antigéniques rapides directement dans leurs locaux. Attention toutefois à ne pas confondre test antigénique (réalisé par un professionnel, avec écouvillon) et autotest vendu en pharmacie.

La journée spéciale « Voyages » se poursuit. C’est à suivre dans le direct ci-dessous.