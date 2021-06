Journée spéciale «Voyages»: quelles règles pour partir en vacances au sein de l’Union européenne? (direct)

Quelles sont les règles en vigueur dans les pays faisant partie de l’Union européenne ? Mon certificat européen est-il valable pour partir en vacances avant le 1er juillet ? Le Soir répond à vos questions.

Voyager en France. La France n’est pas encore en mesure de lire ou de vérifier les certificats covid émis ailleurs en Europe, selon le recensement de la Commission européenne (https ://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en). Elle commencera à l’accepter à l’entrée au 1er juillet. Mais entre-temps elle accepte déjà la preuve de vaccination, auquel cas le PCR ou le test antigénique ne sera pas nécessaire. Si le voyageur n’est pas vacciné, il faudra un PCR ou un test antigénique négatif de moins de 72h.

Il n’y a que trois exceptions à cette règle, selon le consulat de France à Bruxelles. D’abord, pour les déplacements des résidents frontaliers dans un rayon de 30 km autour de leur domicile pour moins de 24h, ensuite, pour les déplacements professionnels dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d’un tel test ; enfin, déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées ci-dessus doivent se munir d’un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Voyager en Espagne en passant par la France. Un détour par la France ne vous fera pas couper au test puisque nos voisins réclament également une preuve de non-contamination. Si vous ne parvenez pas à prendre rendez-vous dans le Brabant wallon pour un test PCR (vérifiez tout de même régulièrement sur https ://synlab.be/, nous avons fait l’exercice et avons trouvé des disponibilités sur Wavre), vous pouvez vous rendre dans un centre à Bruxelles.

Voyager en Italie. Les voyageurs provenant des pays de l’Union européenne, dont la Belgique, peuvent entrer en Italie sans obligation de quarantaine, à condition de remplir un PLF avant l’arrivée en Italie et de présenter à l’arrivée le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant leur entrée sur le territoire (les enfants de moins de 2 ans ne sont pas obligés de le faire). Il est possible de se déplacer à l’intérieur du pays entre les régions classées jaunes ou blanches moyennant une attestation de votre vaccination ou de guérison et votre résultat négatif de test.

Dès le 1er juillet, le pass européen sera valide et donc vous ne devrez plus présenter de test, sauf pour les voyageurs en provenance du Brésil jusqu’au 31 juillet.

Tests. Par ailleurs, il n’y a pas que les tests PCR ! La France et l’Espagne, par exemple acceptent aussi les tests antigéniques négatifs réalisés moins de 72 heures pour la première destination, 48 heures pour la seconde. Ils sont réalisables à l’aéroport de Zaventem via Ecolog ou au centre Pacheco à Schaerbeek. Les résultats de ces tests sont disponibles dans un délai de 50 minutes à partir du moment où le test est effectué. Attention cependant, ils sont payants : 47,4 euros. A partir du 12 juillet, les autorités vont permettre aux pharmaciens d’effectuer des tests antigéniques rapides directement dans leurs locaux. Attention toutefois à ne pas confondre test antigénique (réalisé par un professionnel, avec écouvillon) et autotest vendu en pharmacie.