Hausse des mandats extrajudiciaires avec la crise du coronavirus

Le nombre de mandats de protection extrajudiciaire a augmenté de plus de 30% lors des cinq premiers mois de 2021, en comparaison avec la même période l'an dernier, indique mardi Fednot. Depuis la crise du coronavirus, les Belges sont plus soucieux de se protéger pour le jour où ils ne seront plus capables de décider eux-mêmes, remarque la fédération du notariat.

Lors des cinq premiers mois de l'année, 28.051 mandats extrajudiciaires ont été enregistrés, contre 21.175 en 2020 et 22.561 en 2019. Fednot constate également un rajeunissement des personnes qui établissent ce document: 26,4% ont moins de 65 ans, contre 22,3% en 2019.

Le mandat de protection extrajudiciaire permet aux personnes qui le souhaitent d'indiquer à l'avance, via notaire, qui pourra gérer leurs biens quand elles ne pourront plus le faire, en raison par exemple d'une maladie, d'un accident ou de leur âge. Le document peut notamment aussi déterminer dans quelle maison de repos la personne souhaite résider.

"Vous pouvez prévoir que le mandataire peut uniquement percevoir votre pension et payer votre loyer. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin et stipuler dans le mandat dans quelles conditions le mandataire peut vendre votre maison, modifier votre contrat de mariage ou faire certaines donations", illustre Sylvain Bavier, porte-parole de Notaire.be

Les déclarations de préférence, un autre outil pour se protéger, ont également enregistré une progression de 28,1% sur les cinq premiers mois de 2021, de 4.011 à 5.137 unités. Elles permettent aux citoyens de déterminer eux-mêmes à l'avance la personne que le juge de paix pourra nommer administrateur si cela devient nécessaire.

"La crise du coronavirus nous a fait prendre conscience qu'à tout âge, on peut tomber dans le coma, être sous respirateur pendant un certain temps et ne plus être capable de prendre des décisions importantes du jour au lendemain", ajoute Sylvain Bavier. "Il n'est donc pas surprenant que de plus en plus de personnes réalisent un mandat extrajudiciaire ou une déclaration de préférence."