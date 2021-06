Une pêche au sirop, du thon, de la mayonnaise… Rien de plus banal que cette recette. Et pourtant, une bouchée de pêche au thon suffit à remonter le temps et à plonger de nombreux Belges dans leurs souvenirs d’enfance. Certains la jugent ringarde et préfèrent la revisiter, d’autres s’érigent en défenseurs de ce classique de la cuisine belge.