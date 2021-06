Tests, règles pour les vacances en Europe…: «Le Soir» répond à vos questions sur les voyages

Les vacances approchent et le petit stress que ressentent certains au moment de boucler les valises risque de prendre une ampleur un peu plus importante cette année.

« Le Soir » a répondu à vos questions.

Sur les tests

Sur la gratuité des tests PCR. Les tests PCR ne seront gratuits à partir du 1er juillet que pour les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de se faire complètement vacciner avec une limite de deux tests gratuits par personne maximum d’ici la fin septembre. Ceux qui ont refusé ou passé leur tour devront payer chaque test. Tous les Belges qui n’ont pas eu la possibilité de se faire vacciner pourront demander, via le site MaSanté, un code d’activation, à partir du 28 juin pour un rendez-vous au plus tôt le 1er juillet. Un code à seize chiffres vous sera communiqué afin de pouvoir prendre rendez-vous sur la plateforme https://testcovid.doclr.be (pour la Wallonie et la Flandre) et https://brussels.testcovid.be (à Bruxelles).

Sur la durée de validité d’un test PCR. Il faut compter les heures/les jours à partir du moment où a été effectué le test. Pas à partir du moment où le résultat est disponible. Attention : la durée de validité peut varier en fonction des pays. Certains, comme l’Espagne, n’acceptent que les tests délivrés dans les 48h précédant l’arrivée sur le territoire. N’hésitez pas à consulter le site Re-Open EU pour voir, pays par pays, dès quel âge le test est nécessaire et de quelle validité.

Sur les tests antigéniques. Pour le moment, les tests antigéniques sont réalisables à l’aéroport de Zaventem via Ecolog. Les résultats de ces tests sont disponibles dans un délai de 50 minutes à partir du moment où le test est effectué. N’oubliez pas cependant qu’ils sont payants : 47,4 euros. A partir du 12 juillet, les autorités vont permettre aux pharmaciens d’effectuer des tests antigéniques rapides directement dans leurs locaux. Attention toutefois à ne pas confondre test antigénique (réalisé par un professionnel, avec écouvillon) et autotest vendu en pharmacie.

Sur les règles pour voyager au sein de l’Union européenne

Voyager en France. La France n’est pas encore en mesure de lire ou de vérifier les certificats covid émis ailleurs en Europe, selon le recensement de la Commission européenne. Elle commencera à l’accepter à l’entrée au 1er juillet. Mais entre-temps elle accepte déjà la preuve de vaccination, auquel cas le PCR ou le test antigénique ne sera pas nécessaire. Si le voyageur n’est pas vacciné, il faudra un PCR ou un test antigénique négatif de moins de 72h.

Il n’y a que trois exceptions à cette règle, selon le consulat de France à Bruxelles. D’abord, pour les déplacements des résidents frontaliers dans un rayon de 30 km autour de leur domicile pour moins de 24h, ensuite, pour les déplacements professionnels dont l’urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d’un tel test ; enfin, déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées ci-dessus doivent se munir d’un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Voyager en Italie. Les voyageurs provenant des pays de l’Union européenne, dont la Belgique, peuvent entrer en Italie sans obligation de quarantaine, à condition de remplir un PLF avant l’arrivée en Italie et de présenter à l’arrivée le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant leur entrée sur le territoire (les enfants de moins de 2 ans ne sont pas obligés de le faire). Il est possible de se déplacer à l’intérieur du pays entre les régions classées jaunes ou blanches moyennant une attestation de votre vaccination ou de guérison et votre résultat négatif de test. Dès le 1er juillet, le pass européen sera valide et donc vous ne devrez plus présenter de test, sauf pour les voyageurs en provenance du Brésil jusqu’au 31 juillet.

Voyager aux Pays-Bas. Pour l’aller : depuis le passage de la Belgique en zone orange, la quarantaine de 10 jours à l’arrivée n’est plus obligatoire mais reste fortement conseillée. Tous les voyageurs âgés de 13 ans ou plus en provenance d’une zone à haut risque de contamination (dont la Belgique) doivent présenter un test PCR négatif (max 72 heures) à l’arrivée aux Pays-Bas. Cette mesure est valable pour les voyages en avion, ferry, bateau, train et bus international, voiture, moto ou tout autre type de transport privé. Les personnes vaccinées sont également soumises à l’obligation de test. Pour le retour : les résidents belges qui reviennent de zone rouge et qui pourront soit attester d’une vaccination complète (administration des deux doses depuis au moins deux semaines ou d’un vaccin unidose comme le Johnson and Johnson), soit présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures, soit présenter un certificat de rétablissement ne doivent pas se mettre en quarantaine. Il sera également possible de se faire tester à l’arrivée en Belgique (au jour un ou deux) et, si le test est négatif, la quarantaine ne sera pas obligatoire. Les enfants de moins de douze ans sont dispensés de test.

Voyager au Portugal. Si vous prenez un vol direct à partir d’un aéroport belge vers le Portugal, il est requis d’être en possession d’un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) rédigé en anglais, et dont la validité est inférieure ou égale à 72 heures ou un test rapide antigène Covid-19, rédigé en anglais et dont la validité est inférieure ou égale à 24 h. Ceci est exigé aux voyageurs à partir de l’âge de 12 ans. Si vous voyagez vers le Portugal en voiture, ces tests ne sont pas obligatoires, mais étant donné que la situation peut rapidement changer il est fortement recommandé d’être en possession desdits tests afin d’éviter des inconvénients. On vous conseille d’opter pour un test antigénique. Le plus simple serait de se faire tester à l’antenne de l’aéroport de Zaventem ou au centre Pacheco la veille ou le matin du départ.

La journée spéciale « Voyages » se poursuit. C’est à suivre dans le direct ci-dessous.