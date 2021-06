L'application Google en panne sur les appareils Android

L'application Google rencontre des problèmes sur les appareils Android à travers le monde. Elle ne démarre pas ou se bloque immédiatement, rendant impossible une recherche sur Google via l'application. "Nous sommes conscients du problème et travaillons à une solution", indique Michiel Sallaets, responsable de la communication de Google en Belgique et au Luxembourg. La cause exacte des problèmes n'est pas encore connue.