Euro: l’incroyable statistique de Romelu Lukaku, qui rejoint cinq très grands noms du football, dont Thierry Henry, après son but contre la Finlande

L’attaquant des Diables rouges fait partie des six joueurs à avoir inscrit minimum 5 buts à l’Euro et en Coupe du monde.

Auteur de son troisième but de l’Euro 2020 ce lundi contre la Finlande, Romelu Lukaku vient déjà de rejoindre un cercle très fermé, à l’âge de 28 ans seulement.

Avec désormais un total de 5 buts à son actif à l’Euro (après en avoir inscrit 2 en 2016), il devient l’un des six joueurs de l’histoire à avoir inscrit au minimum 5 buts à l’Euro et en Coupe du monde. À ses côtés : Cristiano Ronaldo, Michel Platini, Thierry Henry, Zinédine Zidane et Jürgen Klinsmann.

Des noms qui ont de quoi donner le vertige, alors que Lukaku n’a que 28 ans, et pourrait encore avoir l’opportunité de disputer plusieurs éditions de ces compétitions d’ici la fin de sa carrière.