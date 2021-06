José Mourinho revient sur le départ de Kevin De Bruyne de Chelsea: «Ce n’était pas ma décision»

Interrogé par la Radio TalkSport, José Mourinho est une nouvelle fois revenu sur un tournant de la carrière de Kevin De Bruyne : son départ de Chelsea vers Wolfsbourg en janvier 2014. Souvent accusé d’avoir provoqué son départ, le Portugais s’est défendu.

« Parfois, les entraîneurs font de mauvais choix, mais ce n’était pas le cas ici. J’ai vu qu’il avait du potentiel, mais Kevin était quelqu’un qui savait parfaitement ce qu’il voulait. En fait, Kevin devait être prêté à nouveau au début de la saison. Mais après notre voyage de préparation en Asie, j’ai décidé qu’il ne pouvait pas partir. Kevin a même débuté dans la base lors de l’ouverture de la saison contre Hull City », a expliqué l’entraîneur portugais à la radio TalkSport.

Mais, lors de la deuxième rencontre de la saison des Blues, en déplacement à Manchester United, De Bruyne n’était pas titulaire, et ne l’a pas digéré. « Après, Kevin est venu me voir et m’a dit : je veux jouer tous les matchs, même chaque minute. Puis il a fait pression sur moi pour partir. Kevin voulait absolument aller en Allemagne. Au final, ça a bien marché pour lui », a poursuivi Mourinho, conscient que le Belge fait partie des meilleurs joueurs de la planète.

« Ses qualités sont phénoménales, il est certainement l’un des cinq meilleurs joueurs du monde. À Chelsea, Kevin n’avait pas la maturité et l’expérience qu’il a maintenant, mais ses pieds et sa vision étaient toujours là. Seulement Kevin n’était pas un gars facile. Il n’était pas du tout facile de communiquer avec lui. Il était très clair et vous pouviez difficilement le faire changer d’avis. À Chelsea, il n’était pas prêt à faire partie d’une équipe avec beaucoup de bons joueurs et à avoir la patience de rester sur le banc. »