Météo: alerte jaune aux orages sur tout le sud du pays

Des averses ou des pluies parfois orageuses ou intenses toucheront encore certaines régions du sud du pays, ce mardi, indique l’IRM (Institut royal météorologique de Belgique). Les quantités de précipitations pourraient alors dépasser 20 mm en 6h par endroits.

En début de soirée, les pluies ou les averses parfois intenses (et éventuellement orageuses) concerneront encore une grande partie de l'Ardenne et s'étendront aussi au centre du pays; cette activité pluvieuse se concentrera ensuite essentiellement sur une bande allant de la province du Hainaut à celle du Limbourg et pourrait aussi toucher en partie le nord-ouest du pays.

Dans le courant de la nuit, elle diminuera graduellement. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés, sous un vent modéré, et à la côte d'abord encore assez fort, de nord à nord-est.