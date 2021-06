Roberto Martinez l’annonce en conférence de presse: l’UEFA a interdit la venue des familles des Diables rouges

Le sélectionneur espagnol, son staff et les joueurs resteront dans leur bulle.

La Belgique a bien ponctué sa phase de groupes de l’Euro 2020 de football en s’imposant 0-2 contre la Finlande sur la pelouse du Stade Krestovski, lundi soir à Saint-Pétersbourg. Le gardien finlandais, d’un but contre son camp après une tête de Thomas Vermaelen sur son cadre, et Romelu Lukaku ont marqué pour les Diables. Les Belges joueront leur huitième de finale dimanche soir à Séville (21h) contre un troisième de groupe.

La préparation a donc débuté du côté de Tubize en vue de ce match. Et ce mardi en fin d’après-midi, deux conférences de presse étaient organisées. Roberto Martinez a notamment répondu aux questions des journalistes. Et c’est lors de cette CP qu’il a annoncé que l’UEFA a interdit la venue des familles des Diables rouges. « On ne pourra pas organiser de journée avec les familles car l’UEFA l’interdit », a-t-il ainsi lancé.