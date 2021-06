Thomas Vermaelen se sent prêt à enchaîner les matches à l’Euro: «Je pensais avoir marqué un but contre la Finlande»

Lundi contre la Finlande, Thomas Vermaelen a joué pour la première fois 90 minutes dans un match des Diables rouges depuis le déplacement au Kazakhstan le 13 octobre 2019. À 35 ans, le défenseur du Vissel Kobe se sent prêt à enchaîner les matches dans le tournoi.

« Je me sens bien et je ne ressens aucun problème », a précisé Vermaelen mardi en conférence de presse, au lendemain du duel contre la Finlande. « Cela faisait longtemps que je n’avais plus joué en équipe nationale mais j’ai souvent joué 90 minutes en club et j’ai gardé le rythme. Je me sens bien, il y a des jours de repos entre les matches et je me sens prêt à enchaîner les rencontres. »

Après la titularisation de Dedryck Boyata contre la Russie et celle de Jason Denayer, Thomas Vermaelen a donc dû attendre le match contre la Finlande pour fêter sa première titularisation dans cet Euro. « C’est le coach qui décide des titulaires et il a un plan précis en tête en fonction de l’adversaire. Je pense que nous avons fait du bon travail défensivement sur ces trois premiers matches. Il est vrai que nous n’avons pas encore été vraiment testés, hormis contre le Danemark où nous avons été mis sous pression, mais ce n’est pas de notre faute. Contre la Finlande, nous n’avons rien concédé et c’est le genre de match où il faut rester attentif car l’adversaire mise sur le contre. »

Solide défensivement, Vermaelen s’est également montré décisif offensivement en provoquant le but contre son camp de Lukas Hradecky, le portier finlandais. Sur un corner de Kevin De Bruyne, le défenseur belge a vu sa tête rebondir sur le poteau puis sur Hradecky avant de finir au fond. « Ce n’est qu’après le match que j’ai vu que le but ne m’était pas accordé », a raconté Vermaelen. « Comme ce n’était sur une erreur de l’adversaire, je pensais que j’avais marqué moi-même, c’est pour cela que j’ai fêté mon but. C’est dommage qu’il soit compté comme un but contre son camp. »

En validant leur première place du groupe B lundi, les Diables Rouges sont toujours dans l’attente de leur adversaire en huitièmes de finale. « Cela ne change rien pour nous, tout ce que nous voulons, c’est aller le plus loin possible dans le tournoi, peu importe notre adversaire. Nous laissons les spéculations au monde extérieur », a conclu le doyen des Diables rouges.