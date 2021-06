Un vignoble expérimental à Flémalle pour préparer la viticulture de demain

Quatre centres d'enseignement agricoles liégeois et limbourgeois (Belgique et Pays-Bas) s'unissent pour créer un réseau eurégional entre les filières de production et de formation et ainsi préparer la viticulture de demain, plus durable et respectueuse de l'environnement. Sous une telle approche, il s'agit d'une première en Europe, a indiqué mardi André Denis, député provincial en charge de l'agriculture, à l'occasion du lancement du projet sur le site du vignoble expérimental du centre provincial de formation en agriculture et ruralité (CPFAR) à Flémalle, en province de Liège.