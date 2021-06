Thierry Neuville: «C’est le plus chanceux qui gagnera le Safari»

C’est aux abords du lac Naivasha, à une centaine de kilomètres de Nairobi, que la 6e manche du mondial s’est installée. Le décor somptueux alimente toujours l’imaginaire des suiveurs mais le Safari 2021 n’a plus grand-chose de commun avec la dernière édition passée par là en 2002.

Thierry, avant de débarquer au Kenya, avez-vous demandé des conseils auprès de Bruno Thiry ou Freddy Loix qui ont souvent disputé l’épreuve voici plus de vingt ans ?

Non. Cela ne m’aurait pas été utile. Il y a un monde de différence entre le Safari tel qu’ils l’ont connu et celui qu’on va disputer. Quant aux voitures, elles sont radicalement différentes.

Il n’y a donc pas de véritable version Safari de votre Hyundai ?

Non. Ma voiture et celles de mes rivaux ressemblent aux WRC des rallyes européens les plus cassants. Pas de pare-buffle, de ‘snorkel’ (Ndlr : une sorte de tuba qui va de la boîte à air derrière la calandre jusqu’au toit pour empêcher le moteur d’avaler trop de poussière) ni de phares additionnels. Martijn, mon équipier, ne pourra pas non plus grimper à l’arrière de l’i20 et se tenir à des poignées pour ajouter du poids sur la transmission arrière lors du franchissement de zones trop boueuses. La FIA ne voulait pas que nos bolides diffèrent de ceux qu’on pilote sur les autres terrains. Financièrement, c’est nettement mieux. On est très loin des budgets colossaux débloqués par les constructeurs qui tenaient absolument à remporter le Safari. Voici trente ans, des équipes passaient jusqu’à trois mois sur place et parcouraient des milliers de kilomètres pour mettre au point la voiture de course en mode Safari. Nous, et nos concurrents également, nous avons disposé d’une séance de tests au Portugal avant d’embarquer nos bolides pour le Kenya.

Pas d’hélicoptère non plus juste au-dessus de vous pour vous prévenir des dangers ?

Non. Nous ferons confiance aux véhicules des organisateurs qui passeront quelques minutes avant nous pour prévenir les rares riverains et écarter les animaux. Pour le reste, ce sera à nous d’être vigilants. Mais je suis bien conscient que le risque 0 n’existera pas.

C’est stressant ?

Il faut prendre cette épreuve comme une aventure avec de nombreux points positifs. Pour moi, il s’agit avant tout d’une très belle découverte. À nous d’adapter notre vitesse en fonction des circonstances.

En reconnaissance, vous avez croisé quelques-uns des animaux sauvages qui nous font rêver ?

Oui. Même si le repérage s’est déroulé à un rythme encore plus soutenu que d’habitude et qu’on n’a pas eu le temps de s’arrêter pour prendre des photos, on a aperçu des girafes et des zèbres au loin.

Avez-vous été confronté à des bourbiers ?

Oui mais ils mesuraient 40 mètres maximum. Rien à voir avec les gigantesques mares de boue qui s’étendaient parfois sur 400 mètres lors des éditions précédentes. Mais la piste recèle toujours autant de pièges. Il arrive qu’au milieu d’une ligne droite, il faut sauter sur les freins pour aborder une crevasse à 10 km/h. On a intérêt à être au point dans nos points de repères. Dans les portions les plus rapides, on va devoir louvoyer à près de 200 km/h en faisant gaffe sur les sommets, en roulant parfois à gauche, parfois à droite de la piste.

Ce rallye sera plus une endurance qu’un sprint ?

Certainement. Le gars qui va attaquer les premières spéciales sur le même rythme qu’au Portugal ou en Sardaigne finira par casser sa voiture. Je pense qu’au niveau de la sollicitation de la mécanique, il faudra comparer ce Safari au rallye de Turquie. Il faudra tout le temps rouler en mode compromis. Ce n’est pas une épreuve où on se donne à fond du premier au dernier mètre.

C’est donc le plus malin qui va l’emporter ?

Peut-être pas le plus malin mais le plus chanceux. Dans ce rallye, on pourra rouler à 80 % et subir cinq crevaisons. Mais il est évident qu’il faudra conserver une marge de sécurité si on veut aller au bout.

Le parcours vous plaît ?

Oui, même s’il est très exigeant. Certaines spéciales sont vraiment très rapides mais chacune possède ses particularités. Dans certaines zones, le sol est très sablonneux. Je crains qu’au 2e passage, on trouve de grosses pierres déterrées par les concurrents précédents. On aura intérêt à les éviter.

Il fait chaud ?

Beaucoup moins qu’en Sardaigne il y a quinze jours. En journée, le mercure grimpe jusqu’à 22 ou 23 degrés. Une température tout à fait supportable.

Allez-vous prolonger votre séjour par des vacances dans la région ?

Non. D’abord parce que je n’ai pas le temps. À peine rentré, il faudra préparer la manche suivante en Estonie. Ensuite, ce n’est pas mon truc de prendre du bon temps dans un lieu où je viens de disputer une épreuve. Surtout que celle-ci s’annonce particulièrement costaude.