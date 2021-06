Joachim Coens (CD&V) impliqué dans un accident de la route avec une jeune fille de 19 ans

Le président du CD&V, Joachim Coens, a été impliqué dans un accident près de son domicile à Sijsele, mardi après-midi. Il est entré en collision avec un cyclomoteur dans sa Tesla. La jeune fille de 19 ans a été blessée. « J’espère qu’elle va s’en sortir », a d’ailleurs déclaré Joachim Coens.

L’accident s’est produit mardi après-midi près de la maison de Joachim Coens à Sijsele. Le président du CD&V a été percuté par l’arrière par la jeune fille circulant sur la piste cyclable avec son cyclomoteur.

« Je suis rentré à la maison et j’ai été frappé par la fille », assure Coens. Et d’ajouter : « J’ai immédiatement appelé l’ambulance. La fille était consciente et j’espère que tout ira bien pour elle. Je suis en tout cas moi aussi très choqué par cet accident. » Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux et la jeune fille a été emmenée à l’hôpital en ambulance. On ignore la gravité de ses blessures.

Enquête en cours

Comme M.Coens, en tant que bourgmestre, est également chef de la zone de police, c’est la police locale de Bruges qui est venue sur place. Ils confirment l’accident, mais ne peuvent pas encore en dire plus sur les circonstances. « L’enquête est toujours en cours », déclare Lien Depoorter, porte-parole. On ne sait pas exactement comment l’accident s’est produit et qui était en faute. Coens n’était clairement pas sous l’emprise de l’alcool, affirme Het Nieuwsblad.