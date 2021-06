«Les 2 Alfred», «The courier»… Les films à ne pas manquer cette semaine

Les 2 Alfred (Bruno Podalydès) ***

Bruno Podalydès s’empare du monde du travail ultraconnecté et prend le parti d’en rire avec impertinence, humour, fantaisie, finesse et sens de l’absurde. C’est fait avec élégance, joie, sens du rythme et de la repartie, avec un trio d’acteurs épatants.

Notturno (Gianfranco Rosi) ***

Pas de musique, de voix off ou de choses inutiles. Juste la force des images et des histoires des gens qui les constituent. La proposition est radicale et demande au spectateur qu’il s’y abandonne. Mais ce dépouillement, cette sensibilité particulière lui donnent toute sa force.

Promising young woman (Emerald Fennell) ***

Un film qui baigne dans son époque et dans son temps. Une sorte de revenge movie au féminin, teinté des thématiques #MeToo, saupoudré à la pop mais sans violence (visible). Insaisissable.

The courier (Dominic Cooke) ***

Ce film d’espionnage « à l’ancienne », ou plutôt classique dans la mesure où la période nous ramène notamment à John Le Carré et à la transposition de certains de ses romans au cinéma, ne manque pas de faire croître le suspense mais s’attache aussi aux êtres humains. Et surtout à ce Britannique incarné par Benedict Cumberbatch, lequel trouve dans ce récit édifiant un rôle à la mesure de son talent.

Ibrahim (Samir Guesmi) ***

Un premier film pudique, délicat, bouleversant. Samir Guesmi met en scène subtilement le déséquilibre permanent de l’adolescence, l’inégalité des chances, le déterminisme social, le poids du malheur, la quête de sens et la dignité. Il refuse tout romantisme, évite les lieux communs, reste centré sur ses personnages et va chercher les émotions dans le silence. Fragile et fort d’une histoire très personnelle, Ibrahim dégage quelque chose de beau et de digne qui dit beaucoup sur les pères en alerte et la jeunesse aspirant à un avenir meilleur.

