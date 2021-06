Le prix de l’abonnement scolaire de la Stib baissera dès le 1er juillet

Le 1er juillet, le prix de l'abonnement scolaire de la STIB passera de 50 € à 12 €. La réduction des prix est un moyen d'encourager les écoliers et les étudiants âgés de 12 à 24 ans à utiliser plus souvent les transports publics.

La dernière réduction du prix de l'abonnement scolaire remonte à début 2016, lorsque le prix est passé de 120 € à 50 € pour un premier et un deuxième enfant. L'abonnement scolaire est gratuit pour le troisième enfant et les enfants suivants. La nouvelle réduction décidée par le gouvernement de Bruxelles se résume désormais à un euro symbolique par mois, soit 12 euros par an. Ainsi, une famille paie 12 euros pour la carte scolaire du premier et du deuxième enfant et à partir du troisième enfant, elle est gratuite.

La nouvelle réduction de prix prendra effet le 1er juillet pour tous les étudiants âgés de 12 à 24 ans. Les étudiants âgés de moins de 18 ans ne doivent pas présenter de certificat scolaire, tandis que les étudiants âgés de 18 à 24 ans doivent présenter un certificat scolaire original, délivré par une école de l'Union européenne, comme preuve.

À partir du 1er février 2022, le tarif préférentiel de 12 euros sera prolongé. Tous les Bruxellois âgés de 18 à 24 ans qui ne sont pas étudiants pourront alors également bénéficier d'un abonnement annuel STIB au tarif de 12 euros au lieu des 499 euros actuels.