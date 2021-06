Dès ce mercredi, il est possible de recevoir le vaccin Johnson & Johnson sans rendez-vous à Bruxelles: voici où et quand

Les Bruxellois pressés de partir en vacances totalement vaccinés pourront prendre rendez-vous pour l’unique dose de Johnson & Johnson dès ce mercredi via BruVax.

Le vaccin unidose de la firme Johnson & Johnson sera disponible dans plusieurs centres de vaccination bruxellois et pour tous les habitants de la capitale âgés de 18 ans et plus, à partir de mercredi, a annoncé mardi la Commission Communautaire Commune (CoCom).

Objectif affiché par l’institution bi-communautaire bruxelloise : accroître rapidement la couverture vaccinale à la veille des vacances.

Les jours et lieux de vaccination avec le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) seront répertoriés sur la plateforme en ligne Bru-Vax à partir de ce mardi soir à 20h00 :

-Le mercredi 23 juin au centre de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre, de 17h30 à 19h30,

-Le jeudi 24 juin au centre de vaccination d’Anderlecht, de 9h00 à 19h00,

-Le jeudi 24 juin au centre de vaccination de Molenbeek, de 17h00 à 20h30,

-Le vendredi 25 juin au centre de vaccination Pachéco, de 17h30 à 23h00,

-Le vendredi 25 juin au centre de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre, de 17h30 à 19h30,

-Le samedi 26 juin au centre de vaccination du Heysel, de 9h00 à 17h00,

-Le dimanche 27 juin au centre de vaccination du Heysel, de 9h00 à 17h00.

Selon la CoCom, il est possible de se rendre au centre de vaccination sans rendez-vous, mais pour éviter les files, il est conseillé de réserver sa place via Bru-Vax.

Les Bruxellois de moins de 41 ans pourront aussi bénéficier du vaccin Johnson & Johnson sur base volontaire. Leur consentement éclairé sera demandé en ligne, lors de la prise de rendez-vous, ou sur place, le jour de la vaccination.