François Fornieri investit dans les chaussures de luxe (PRESS)

Le fondateur de Mithra François Fornieri et la créatrice belge de chaussures de luxe Sandra Cornant ont créé la société Rose Mercier et lanceront en septembre une nouvelle marque de chaussures haut de gamme, écrit mercredi le site d'informations L-Post. La société est dotée d'un capital de 246.000 euros.

Rose Mercier a été officiellement créée en juillet 2020. La société a pour objet social notamment la fabrication, la commercialisation et la distribution de chaussures de mode et d'accessoires divers dont la parfumerie, les sacs à main et les ceintures, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La fabrication sera assurée par la maison française Massaro, propriété de Chanel.

Selon L-Post, la présentation officielle au public se déroulera lors de la Fashion week à Paris qui se tiendra du 27 septembre au 5 octobre.

