La vaccination désormais ouverte aux jeunes de 12 à 15 ans avec des comorbidités

Il s’agit d’un groupe assez restreint de personnes : quelques milliers de jeunes tout au plus.

Ce mercredi, la Conférence interministérielle santé a décidé d’ouvrir la vaccination aux jeunes de 12 à 15 ans souffrant de comorbidités, et ce avec le vaccin Pfizer. C’est ce qu’a annoncé Wouter Beke sur Twitter.

Le nombre de personnes qui compose se groupe de personnes est très limité.

Il s’agirait de quelques milliers de jeunes en Belgique. Leur vaccination sera similaire à celle des jeunes de 16 et 17 ans.

Un avis du Conseil supérieur de la Santé datant de février 2021 dressait la liste des comorbidités : obésité, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, pulmonaires, rénales et hépatiques chroniques et malignités hématologiques jusqu’à 5 ans après le diagnostic et tous les cancers solides récents.

Contrairement à la France, le consentement des parents n’est pas nécessaire car les enfants sont libres d’exercer leur droit du patient, à savoir accepter ou non un traitement. Du moins, si leur médecin juge qu’ils sont aptes à évaluer leur intérêt. La différence avec la France tient au fait que là-bas ce sont tous les enfants de plus de 12 ans qui ont accès à la vaccination depuis le 15 juin, pas uniquement ceux qui souffrent de comorbidités et sont donc a priori suivis par un médecin.