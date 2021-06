Le Diable rouge Thomas Meunier l’avoue: «Avec la France, on se taquine sur les réseaux sociaux, qui aime bien châtie bien»

Présent en conférence de presse mercredi, Thomas Meunier a loué les qualités du groupe noir-jaune-rouge à quatre jours du huitième de finale de l’Euro. « Le sélectionneur a fait beaucoup de changements (8, ndlr) contre la Finlande mais ça n’a rien changé. C’est important de voir les remplaçants pouvoir faire jeu égal avec les titulaires », a lancé le latéral droit du Borussia Dortmund.

« Leandro Trossard a fait le job à un poste auquel il n’avait jamais joué », a détaillé Meunier, qui estime que les Diables « sont aussi sereins qu’à la Coupe du monde 2018 ». « Il ne faut pas calculer, il fallait être les premiers du groupe, enchaîner et ne pas prendre de buts. On est très efficaces devant le but, on ne rate pas beaucoup d’occasions. Tout le monde se sent super bien et les joueurs de retour (Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel, ndlr) apportent un réel plus. »

Si les Diables rouges ne connaissent pas encore leur adversaire dimanche à Séville, Meunier estime que l’équipe « est totalement prête à affronter n’importe quelle équipe avec enthousiasme ».

L’identité de l’opposant belge sera connue ce mercredi soir à l’issue de la phase de groupes. « On va regarder les matches ce soir, en tapant la carte ensemble avec un café ou un jus d’orange. Le groupe est super soudé, c’est vraiment hyper intéressant. Personne ne reste isolé dans sa chambre. La fédération a vraiment bien organisé ça, en mettant en place différents moyens d’interaction. »

Et si c’était la France ? « Avec la France, on se taquine sur les réseaux sociaux, qui aime bien châtie bien. »

