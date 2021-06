Bourse de Bruxelles - Les marchés européens restent prudemment expectatifs

Le BEL 20 et ses voisins européens étaient partagés mercredi vers 11h, notre indice de référence cédant 0,4 pc à 4.138 points avec 15 de ses éléments dans le rouge.

Ceux-ci étaient emmenés par Galapagos (59,18) et arGEN-X (263,60) qui abandonnaient 2,9 et 1,3 pc, Solvay (108,50) et UCB (83,84) cédant 0,4 et 0,8 pc. AB InBev (63,40) était négative de 0,8 pc alors que KBC (63,12) et Ageas (48,24) gagnaient 0,2 et 0,3 pc. Aperam (42,61) remontait de 0,5 pc à l'inverse de Umicore (49,12) qui perdait 0,3 pc, Elia (88,55) et Melexis (86,45) reculant de 1,6 et 0,1 pc. Proximus (16,98) et Telenet (31,36) valaient 0,2 et 0,9 pc de moins que la veille, Orange Belgium (19,28) et Bpost (10,27) cédant par ailleurs 0,2 et 0,1 pc. Ackermans (141,00) et Sofina (363,20) reperdaient 0,3 pc tandis que Colruyt (47,25) remontait de 0,6 pc.

Hors indice, Hamon (1,42) récupérait 19,3 pc supplémentaires alors que Advicenne (7,12) plongeait de 14,5 pc. Iep Invest (8,70) et Ontex (10,57) reculaient de 3,3 et 2,1 pc, Econocom (3,29) et Van de Velde (25,80) de 1,3 et 1,5 pc ; Roularta (14,90) et Jensen (30,90) étant par contre positives de 1,7 et 2,3 pc. Bone Therapeutics (2,52) et Nyxoah (26,10) reperdaient enfin 2,9 et 2,4 pc alors que Biocartis (3,98) et Acacia Pharma (2,01) s'appréciaient de 1,3 et 1,8 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1938 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,1906 la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 5,50 dollars à 1.783,25 dollars et le lingot se négociait autour de 48.025 euros, en progrès de 20 euros.