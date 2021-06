Le voyagiste Neckermann satisfait de la reprise récente de ses activités

L'organisateur de voyages Neckermann se montre satisfait mercredi du redémarrage récent de ses activités. La société a en effet recommencé à vendre des voyages le 7 juin, après son rachat par CIM Capital.

"Dès le premier jour, les ventes ont été extrêmement positives, c'était au-delà de nos attentes. Il était très clair que le marché était prêt pour Neckermann", a analysé mercredi le CEO Gert De Caluwé lors d'une présentation en avant-première des projets futurs de l'entreprise de voyage. Environ 70% des voyages vendus sont à destination de l'Espagne et de la Grèce, une même proportion ont une date de départ avant la fin du mois d'août et les prix des voyages sont plus élevés que prévu. L'entreprise dit s'attendre à un "été chaud".

Le 7 juin, le site web a été remis en ligne et le centre d'appels était à nouveau opérationnel. Deux jours plus tard, les magasins repris ont ouvert leurs portes. Une semaine plus tard, l'entreprise a mis fin à son occupation minimale et il n'y a désormais plus de chômage technique en son sein. Un nouveau site web devrait être lancé dans les mois à venir.

Selon le CEO, une nouvelle vie a été insufflée à une "marque forte". Neckermann est une "marque belge" qui "travaille pour les clients belges", a-t-il souligné. "Nous oublions la marque allemande. Autrefois, il y avait une connotation avec une marque allemande, mais ce n'est plus le cas."

L'entreprise se concentre donc uniquement sur la Belgique. Il n'est pas exclu que la marque Neckermann réapparaisse également ailleurs, mais ce ne sera pas via la société belge.

Dans le passé, l'entreprise vendait des voyages provenant spécifiquement de son propre tour-opérateur, mais elle vise désormais un large éventail. Pour ce faire, elle travaille ou discute avec des voyagistes belges et internationaux, ainsi qu'avec des chaînes d'hôtels, par exemple. Quatre-vingt pour cent de l'"offre belge" souhaitée a été réalisée.

Neckermann veut conserver ses clients actuels et en attirer de nouveaux. Par exemple, avec une offre à petite échelle et aussi une offre écologique. L'entreprise proposera également des voyages en Scandinavie et des vacances en autocar. Le voyagiste souhaite aussi développer ses offres de ski et, à terme, d'autres vers les Émirats.

Le tour-opérateur a traversé une période difficile ces dernières années. Dans le sillage de la faillite de la société-mère Thomas Cook, le belge Neckermann a également déposé le bilan en octobre 2019, avec plusieurs milliers de vacanciers qui ont finalement dû se tourner vers le Fonds de garantie des voyages. L'entreprise espagnole Wamos avait ensuite repris la société mais, avec le coronavirus, l'imprévisible s'est vite produit, raconte Gert De Caluwé. Après deux "mois de ventes fantastiques" au début de 2020, le secteur s'est en effet complètement immobilisé à partir de mars. Après une période de protection judiciaire, le tribunal de l'entreprise de Nivelles a désigné le mois dernier la société d'investissement belge CIM Capital comme nouveau propriétaire.

Finalement, l'entreprise a donc relancé ses activités avec 40 magasins et 100 conseillers en vacances. Il s'agit d'un magasin de moins que ce qui avait été communiqué précédemment. Les agences de voyage d'Anderlecht, Waterloo et Verviers n'ont ouvert que lundi, les autres l'avaient fait immédiatement.

Il y a 4 agences à Bruxelles, 15 en Wallonie et 21 en Flandre. "Nous sommes un peu surreprésentés en Wallonie et un peu sous-représentés en Flandre", a analysé le directeur de l'exploitation Marc De Waele. Le nombre de bureaux à Bruxelles est conforme à l'objectif.