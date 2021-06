PLAN DE RELANCE UE DE LA BELGIQUE - Agoria espère une transformation des intentions en investissements concrets

Agoria se réjouit mercredi de l'évaluation positive de la Commission européenne pour le plan pour la reprise et la résilience de la Belgique, qui recevra à terme 5,9 milliards d'euros à investir principalement dans des projets de transition numérique et verte. Pour la fédération de l'industrie technologique, il s'agit désormais de lancer "l'opérationnalisation effective" du plan et de traduire les intentions en investissements concrets.