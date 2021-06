Accord interprofessionnel 2021-2022 - Le vote FGTB pourrait être invalidé à la suite d'une possible erreur de comptage (PRESS)

Les trois syndicats, FGTB, CSC et CGSLB, ont approuvé mardi matin le projet d'accord social conclu il y a deux semaines par les partenaires sociaux réunis au sein du Groupe des 10. Cependant, un élément interpellant a agité les militants FGTB dans la soirée, et encore ce matin. "Certains relèvent une erreur dans le comptage des votes", annonce La Dernière Heure sur son site internet mercredi après-midi.

"Dans le tableau de la FGTB qui reprend le détail des votes, on voit clairement qu'ils n'ont pas comptabilisé correctement plus de 800 votes 'contre' des jeunes de l'interrégionale wallonne, appelés cadets, et les ont comptés erronément en abstention", indique une source à la DH. "C'est en train de grincer en interne. J'ai des collègues dégoûtés."

La FGTB confirme à la DH qu'une erreur a bien été commise. Un bureau fédéral se réunit cet après-midi pour examiner ce qui s'est passé. "Les résultats sont arrivés très tard et cela pourrait être à l'origine du mauvais comptage. C'est au bureau fédéral d'en décider. Ce serait une catastrophe pour nous, mais oui, le vote pourrait être invalidé", précise Aïcha Magha, la porte-parole de la FGTB.

Par ailleurs à Gand l'ACOD (équivalent CGSP) aurait voté 100% contre. Or dans les voix rapportées par la régionale de Gand, l'ACOD est indiqué comme ayant voté 100% pour, a appris Belga à bonne source. Cette information n'a cependant pas encore pu être confirmée par le syndicat socialiste.