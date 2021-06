Deuxième tour des élections régionales en France: l’abstention reste record (les résultats en direct)

L’abstention record du premier tour des régionales et départementales semble se confirmer au second tour dimanche à midi, sauf en Corse, avec un léger rebond en Paca où le RN espère emporter la première région de son histoire, à un an de la présidentielle.

Des 13 régions métropolitaines, la Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca) est la seule à connaître un duel qui s’annonce serré, entre les frères ennemis Thierry Mariani (ex-LR devenu RN) et Renaud Muselier (LR), après un premier tour qui a favorisé les sortants LR et PS.

A midi, seuls 12,66 % des quelque 48 millions d’électeurs de France métropolitaine se sont rendus aux urnes, dans un contexte de crise sanitaire et de protocole strict (masque, gel, distance de sécurité).

Cette faible mobilisation confirme les craintes d’une abstention record déjà enregistrée au premier tour (66,72 %) pour ce double scrutin placé à 10 mois de la présidentielle. En 2015, l’abstention s’était établie à 41,59 % au second tour.

La tendance va-t-elle se confirmer au second tour ? Les électeurs vont-ils davantage se mobiliser ? Suivez les dernières informations en direct.

