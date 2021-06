France, Italie, Allemagne…: le parcours du combattant dont pourraient hériter les Diables rouges jusqu’à la finale de l’Euro

On ne connaît pas encore le nom de l’adversaire des Diables rouges en huitième de finale de l’Euro 2020, ce dimanche à 21h à Séville, en Espagne. Concrètement, il reste trois opposants potentiels.

Huitième de finale

Le nom du prochain adversaire ? La Suisse, le futur 3e du groupe F (celui de la France), ou le futur 3e du groupe E (celui de l’Espagne) ! C’est ce dernier scénario qui, au regard des rencontres prévues ce mercredi, semble le plus probable (une chance sur deux).

Bref, si la Pologne bat la Suède ou si l’Espagne partage contre la Slovaquie, la Belgique défiera le 3e du groupe E. Dans le cas contraire, les Diables rouges défieront le 3e du « groupe de la mort » (France, Allemagne, Portugal, Hongrie) ou, dans un cas peu probable où le Portugal est notamment battu par quatre goals d’écart par la France, la Suisse.

Quart de finale

En cas de qualification pour les quarts de finale, la Belgique jouerait le vendredi 2 juillet à Munich, en Allemagne. Face à qui ? Au vainqueur du duel entre l’Italie et l’Autriche dont le coup d’envoi sera donné samedi à 21h à Wembley, en Angleterre. Vu sa forme et son sérieux, l’Italie fait figure de favorite dans cet Euro. Et une rencontre face aux Diables rouges, également favoris, s’annoncerait intéressante à plus d’un titre. Il pourrait s’agir d’une « finale avant la lettre ».

Demi-finale

Imaginons que la Belgique atteigne la demi-finale, cette dernière aurait lieu le mardi 6 juillet à 21h à Wembley, en Angleterre. Difficile de prévoir face à qui, toutes les affiches des huitièmes de finale n’étant pas encore connues. Mais il pourrait s’agir du premier du groupe F, à savoir le « groupe de la mort ».

Finale

Quant à la finale, elle aura lieu le dimanche 11 juillet à 21h, toujours à Wembley. La Belgique pourrait y affronter des nations comme les Pays-Bas, l’Angleterre ou encore une équipe du « groupe de la mort »…