Tour de France: les équipes exclues après deux cas positifs de coureurs en l’espace de sept jours

Les équipes cyclistes seront exclues du Tour de France à partir du moment où deux de leurs huit coureurs seront contrôlés positifs au Covid-19 dans une période de sept jours. L’Union cycliste internationale (UCI) l’a annoncé cette mesure, mercredi. Samedi, le 108e Tour s’élance de la ville bretonne de Brest.

La nouvelle règle est moins stricte que celle de l’année dernière. A l’époque, une équipe devait quitter le Tour si deux membres de l’équipe – coureurs et membre de l’encadrement – étaient contrôlés positifs en une semaine. Les coureurs et le personnel seront testés pendant les jours de repos et après la cinquième étape.

L’année dernière, aucun coureur n’a été testé positif pendant la Grande Boucle. En revanche, le patron du Tour, Christian Prudhomme l’a été et a manqué une semaine de course après avoir été placé çà l’isolement.