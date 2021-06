SC Charleroi: Nantes officialise l’arrivée de Descamps, Reims celle de Penneteau

Comme nous vous l’annoncions en exclusivité ce lundi, Rémy Descamps quitte le Sporting de Charleroi pour le FC Nantes. Le gardien français, arrivé en provenance du PSG il y a deux ans, n’avait pas totalement réussi à convaincre la direction et le staff carolo qu’il pouvait assumer le rôle de numéro 1 entre les perches. Et il n’avait pas l’intention de redevenir deuxième dans la hiérarchie après avoir été dans l’ombre de Nicolas Penneteau pendant un an et demi.

Absent de l’entraînement carolo depuis lundi pour éviter tout risque de blessure alors que les accords avaient été trouvés entre les différentes parties, Rémy Descamps est officiellement un joueur du FC Nantes depuis ce mercredi.

Le gardien de 24 ans aura défendu les buts carolos à seize reprises la saison dernière.

Nicolas Penneteau, deux ans à Reims

De son côté, Nicolas Penneteau a en effet signé un bail de deux saisons à Reims. Le club l’a confirmé ce mercredi en marge de la présentation de son nouveau staff. Un staff où l’on retrouvera un certain Will Still.