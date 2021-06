Euro 2020: voici le tableau des huitièmes de finale qui débuteront ce samedi

Le réveil de l’Espagne, qui a égalé face à la Slovaquie le record de la victoire la plus large à l’Euro, n’a pas suffi pour décrocher in extremis la première place. La victoire suédoise dans les dernières minutes face à Lewandowski et Cie oblige la Roja à effectuer le voyage vers… Copenhague pour un duel de feu contre la Croatie.