Britney Spears au tribunal: «J’étais dans le déni. Je suis traumatisée. Je veux retrouver ma vie»

Après plus de dix années de silence, la chanteuse s’est exprimée au tribunal et a demandé la fin de sa mise sous tutelle.

Lors d’une audience très attendue après plus d’une décennie de silence, la chanteuse Britney Spears s’est directement adressée au juge du tribunal de Los Angeles, sous les yeux de ses parents et de leurs avocats afin de demander la levée de la mesure de tutelle dont elle fait l’objet depuis 2008. Elle a vivement critiqué son père, qui s’occupe de ses affaires, avec l’aide d’une tutrice professionnelle. « J’étais dans le déni. J’étais en état de choc. Je suis traumatisée. Je veux juste retrouver ma vie. ça fait treize ans et ça suffit », a déclaré la star lors de l’audience qui se tenait en ligne, avant d’ajouter qu’elle croyait « vraiment que cette mise sous tutelle est abusive ». « Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère ».

L’avocat commis d’office de Britney Spears, Samuel D. Ingham III, avait demandé que la chanteuse puisse s’adresse directement au juge. L’année dernière, il avait déclaré que sa cliente s’opposait à a nomination de son père comme tuteur, qu’elle avait peur de lui et qu’elle ne retournerait pas sur scène tant qu’il serait aux commandes.

M. Spears, 68 ans, supervise actuellement la fortune de près de 60 millions de dollars de sa fille, aux côtés d’une société professionnelle de gestion de patrimoine ; un conservateur professionnel agréé a pris en charge les soins personnels de Mme Spears sur une base temporaire permanente en 2019. Vivian L. Thoreen, avocate de M. Spears, a déclaré au début de l’année qu’il s’était « acquitté avec diligence et professionnalisme de ses fonctions de tuteur de Britney, et que son amour pour sa fille et son dévouement à sa protection étaient clairement apparents pour le tribunal ».