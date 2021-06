Vive polémique en Copa America: l’arbitre touche le ballon sur une action de but du Brésil face à la Colombie (vidéo)

Le Brésil est parvenu à renverser la Colombie en fin de rencontre, mais le but égalisateur de Firmino fait polémique en raison de l’implication de l’arbitre sur l’action.

Longtemps mené au score, le Brésil a arraché la victoire face à la Colombie (2-1) au bout du suspense pour maintenir son carton plein en Copa América, grâce à un but de Casemiro sur un corner de Neymar, mercredi, à Rio de Janeiro.

Le match avait pourtant mal commencé pour la Seleçao, qui avait vu l’ailier de Porto Luis Diaz ouvrir le score dès la dixième minute d’un splendide ciseau acrobatique, le plus beau but depuis le début du tournoi. Mais le pays-hôte a réussi à empocher son troisième succès en autant de rencontres grâce à deux buts de la tête, marqués par Roberto Firmino (78e) et Casemiro (90+10).

Cette victoire brésilienne a été entachée d’une vive polémique. La rencontre a dû aller jusqu’à la centième minute à cause de longues réclamations des Colombiens, qui ont demandé en vain l’annulation du but égalisateur brésilien, l’arbitre Nestor Pitana ayant touché le ballon involontairement lors de l’action.