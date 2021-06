Quarantaine: du changement pour les personnes vaccinées

Les personnes qui reviennent d’un voyage en zone rouge ou qui ont été en contact avec une personne testée positive au coronavirus (un contact à risque) doivent suivre une quarantaine. Celle-ci dure au moins 10 jours à partir du jour où il y a eu un contact avec la personne infectée. Un test doit être effectué le plus rapidement possible et un deuxième test après 7 jours. La quarantaine se termine en cas de 2e test négatif.

Depuis ce jeudi 24 juin, les règles de quarantaine sont assouplies pour les personnes complètement vaccinées qui ont été en contact avec une personne à haut risque ou qui sont revenues d’une zone rouge. Après avoir effectué un seul test, s’il est négatif, elles sont exemptées de la quarantaine et du deuxième test.

La règle inchangée pour les non-vaccinés

Pour les personnes non vaccinées, la règle est inchangée. Quel que soit le résultat des tests, elles doivent effectuer une quarantaine d’au moins 10 jours et ne sont autorisées à sortir de la quarantaine que lorsque le résultat du deuxième test est négatif.

Pour rappel, une personne contact est toute personne qui a été en contact avec un cas confirmé de covid dans les 2 jours précédant l’apparition des symptômes jusqu’à la fin de la période de contagiosité du cas (fin de l’isolement).