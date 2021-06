Effondrement d'un bâtiment à Anvers - Les grues des chantiers s'arrêteront pendant une minute à 14h34 vendredi

La Confédération Construction, ainsi que les confédérations régionales et locales, ses groupements dont l'ADEB (Association des Entrepreneurs Belges de Grands Travaux) appellent toutes les entreprises de construction à mettre les grues à l'arrêt demain à 14h34, et à respecter une minute de silence, indique jeudi la Confédération Construction dans un communiqué. Le secteur souhaite une fois de plus présenter ses condoléances et exprimer toute sa sympathie pour les victimes du tragique accident de vendredi dernier à Anvers.