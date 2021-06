Comment comprendre ses impôts ?

En Belgique, il ne reste plus que quelques jours aux contribuables pour remplir et envoyer leur déclaration d’impôts. Une étape pas toujours très agréable et qui peut paraître fastidieuse. Il n’est pas toujours facile de comprendre les multiples notions du monde fiscal : Base d’imposition, prélèvement à la source, abattements pour charges de famille, avantages fiscaux, déclaration fiscale… Des termes qu’il est pourtant important de connaître pour mieux appréhender cette étape importante qu’est celle de la déclaration fiscale. Voici un récapitulatif en quatre points.