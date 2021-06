Voyages: les Pays-Bas repassent en zone orange

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour ce jeudi la carte des codes couleurs des pays européens.

La Belgique reste en orange. Elle pourrait passer en vert d’ici la fin du mois comme l’avait indiqué Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral. Les Pays-Bas sont passés de rouge à orange. Certaines régions de l’Allemagne, par contre, passent du vert à l’orange. Sur le site de l’ECDC la carte n’a pas encore été mise à jour mais les données mises à jour sont disponibles ici.

Orange et vert

Pour les pays ou régions en zone verte et orange, la quarantaine et les tests ne sont plus obligatoires au retour. Pour s’y rendre, vous devez suivre les règles en vigueur sur place.

Rouge

Si vous revenez d’une zone rouge, vous devez observer une quarantaine. A partir du 1er juillet, vous ne serez plus obligé d’en faire une si vous disposez du pass numérique européen prouvant que vous avez été vacciné depuis minimum deux semaines, que vous avez réalisé un test PCR négatif dans les 72 heures ou que vous êtes en possession d’un certificat de rétablissement.