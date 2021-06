Anderlecht dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2021-2022 (vidéo)

Anderlecht commence la préparation de sa saison 2021-2022 ce vendredi avec un amical contre Saint-Trond. À la veille de cette reprise, le club bruxellois a dévoilé son nouveau maillot domicile.

Sur cette vareuse mauve, quelques éléments dorés apportent une touche « premium » comme l’annonce le club dans son communiqué. Les trois étoiles du record de titres et l’iris bruxellois ornent l’encolure. Dans la bordure intérieure du maillot, on peut y lire en anglais : « Ce t-shirt est le tien. Mets-y ton coeur et porte-le avec fierté et respect ».