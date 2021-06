Bruxelles bannit les diesels en 2030 et l’essence en 2035

La décision est prise mais, par une coquetterie communicationnelle, les détails ne seront officiellement publiés que ce vendredi. Le gouvernement bruxellois a validé, en première lecture, la décision de principe inscrite dans son accord de gouvernement : les voitures diesel seront interdites sur le territoire de la Région à partir de 2030. Les voitures à essence en seront bannies à partir de 2035.

L’exécutif bruxellois a également établi un nouveau calendrier pour la zone de basses émissions (LEZ), l’actuel s’arrête en 2025 avec une autorisation de circuler pour les seuls diesels Euro 6 et pour les véhicules légers à essence à partir de la norme Euro 3. Pour aller plus loin, il fallait trancher le sort des motorisations ultérieures. Et pour passer au « thermic ban », le gouvernement devait aussi décider du sort des véhicules roulant au CNG, sur l’inclusion (ou pas) des taxis dans le dispositif ainsi que sur les exceptions et les éventuelles mesures d’accompagnement de ce dernier. Autant de détails qu’il a fallu longuement peaufiner, discuter, négocier…

La décision de sortir du diesel en 2030 et de régler le sort de l’essence à une étape ultérieure avait déjà été prise le 31 mai 2018 sous le précédent gouvernement. Celui-ci concrétise l’opération, se basant sur plusieurs études d’impact (sur la qualité de l’air et le climat, sur le budget des flottes des pouvoirs publics, sur la santé, sur la mobilité et sur les aspects économiques et sociaux et sur l’énergie).

Le transport routier, rappelle-t-on à Bruxelles Environnement, « est à lui seul responsable de 69 % des émissions d’oxydes d’azote, de 35 % des émissions de particules PM10 et de 30 % des émissions de particules plus fines PM2.5. Le transport est également un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre : en 2017, il était responsable de 30 % des émissions totales de dioxyde de carbone (CO2) ». Des émissions qui sont restées constantes depuis 1990.

Bruxelles n’est pas la seule ville à vouloir exclure certaines motorisations de son territoire. A Paris, ce sera en 2024 pour les diesels et en 2030 pour les moteurs à essence. Lyon interdira les diesels en 2026. Le Royaume-Uni bannira diesel et essence en 2035.

En mars dernier, dans une lettre adressée à la Commission européenne, neuf pays, dont la Belgique, ont demandé à l’exécutif européen de fixer une date à partir de laquelle il sera interdit de vendre des nouveaux véhicules à essence ou au diesel sur le territoire de l’Union.