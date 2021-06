Hockey: Thomas Briels ira aux Jeux de Tokyo comme réserviste

Shane McLeod a annoncé, ce jeudi, le groupe sur lequel il s’appuiera à Tokyo pour tenter de conquérir l’or olympique. Il n’y avait plus énormément de suspense étant donné qu’il ne devait plus faire « tomber » qu’un seul joueur du noyau (en plus du gardien numéro 2) qu’il avait emmené à Amstelveen pour disputer le Championnat d’Europe. Et c’est un attaquant qui allait faire les frais de ce dernier choix puisqu’ils étaient encore 6 en lice durant l’Euro.

Les prestations durant le tournoi avaient encore réduit cette liste et 2 Red Lions semblaient être en danger pour leur sélection : Sebastien Dockier et le Thomas Briels. Et c’est finalement le capitaine (33 ans) qui effectuera le voyage au Japon comme réserviste aux côtés de Loic Van Doren et d’Augustin Meurmans.

Un coup dur pour l’homme aux 352 sélections (et qui a participé aux JO en 2008, 2012 et 2016) qui semblait un peu moins à son affaire ces dernières semaines et même parfois un peu résigné sur son sort.

La sélection

– Boccard Gauthier

– Boon Tom

– Charlier Cédric

– De Kerpel Nicolas

– De Sloover Arthur

– Denayer Félix

– Dockier Sébastien

– Dohmen John-John

– Gougnard Simon

– Hendrickx Alexander

– Kina Antoine

– Luypaert Loïck

– Van Aubel Florent

– Van Doren Arthur

– Vanasch Vincent

– Wegnez Victor

Réserves

– Briels Thomas

– Meurmans Augustin

– Van Doren Loïc