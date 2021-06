Début du sommet européen: Orban et sa loi contre les LGBTQI + sous le feu des critiques

Le sujet doit animer le dîner de ce jeudi soir entre les chefs d’Etat et de gouvernement réunis jusqu’à vendredi, avec un Premier ministre hongrois Victor Orban sommé de s’expliquer.

La Hongrie s’est défendue jeudi de discriminer les personnes LGBTQI+ avec une nouvelle loi dénoncée par une majorité des pays de l’UE, au début d’un sommet des Vingt-Sept à Bruxelles.

La législation controversée a conduit 17 pays membres, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Belgique, à interpeller dans une lettre commune les chefs de l’UE et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres (invité au sommet) sur la nécessité de faire respecter les valeurs européennes.

Sans mentionner la Hongrie, la lettre déplore des « menaces contre les droits fondamentaux et en particulier le principe de non-discrimination en raison de l’orientation sexuelle ». Le sujet doit animer le dîner de ce jeudi soir entre les chefs d’Etat et de gouvernement réunis jusqu’à vendredi, avec un Premier ministre hongrois Victor Orban sommé de s’expliquer et appelé à revoir son texte.

Orban se défend

La nouvelle loi hongroise prévoit que « la pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l’identité de genre, le changement de sexe et l’homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans ».

« La loi ne porte pas sur les homosexuels. Elle concerne la façon dont les parents veulent faire l’éducation sexuelle de leurs enfants », s’est défendu M. Orban, à son arrivée à Bruxelles, accusant ses homologues européens de ne pas l’avoir lue.

De Croo, Macron et Rutte offensifs

Cette loi « ne me paraît pas conforme à nos valeurs », lui a indiqué le président français Emmanuel Macron, espérant pouvoir convaincre M. Orban « de porter lui-même un changement de ce texte ».

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte est allé plus loin, estimant que la Hongrie, avec sa loi accusée de discriminer les personnes LGBTQI+, n’a « plus rien à faire dans l’Union européenne », à son arrivée à un sommet des 27 pays de l’UE à Bruxelles. « Mais je ne suis pas seul à décider. Il y a 26 autres pays », a déclaré M. Rutte à des journalistes. Rappelant que l’UE était « une communauté de valeurs », le dirigeant libéral a dit vouloir « faire plier » Budapest sur cette question.

« C’est une loi arriérée et discriminatoire », a déclaré pour sa part Alexander De Croo, le Premier ministre belge lors de son arrivée au sommet.