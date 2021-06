Fantastique performance de Ben Hermans: le cycliste belge remporte en solitaire le Tour des Apennins

Ben Hermans a remporté jeudi le Tour des Apennins (1.1). Le coureur d’Israel Start-Up Nation s’est imposé en solitaire après 192,1 km de course entre Pasturana et Gênes. Il a devancé les Italiens Valerio Conti (UAE-Team Emiratres) et Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè).

Un groupe de sept coureurs, formé par Paolo Totò, Diego Sevilla, Niccolò Salvietti, Raffaele Radice, Thibaut Guernalec, Mattia Guasco et Andrea Di Renzo, animait le début de course, mais le peloton, emmené par UAE Team Emirates et INEOS Grenadiers, ne leur laissait beaucoup d’avance.

Sur la dernière ascension au programme, la Madonna della Guardia (7,2 km à 7,7 pour-cent), un petit groupe se formait devant, comprenant Gianni Moscon, Giovanni Carboni, Marc Pritzen, Jhonatan Narvaez, Nikolay Cherkasov, Diego Ulissi, Jan Polanc, Juan Ayuso et Ben Hermans. Ce dernier attaquait peu avant le sommet, à 25 km de l’arrivée.

Alors qu’un regroupement survenait derrière lui, Hermans conservait un avantage suffisant pour arriver en solitaire et s’adjuger la 16e victoire de sa carrière, la première depuis 2019 et son succès final au Tour de l’Utah.

Les Italiens Valerio Conti (UAE-Team Emiratres) et Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè) se classaient respectivement deuxième et troisième.