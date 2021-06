Bourse de Bruxelles - Plusieurs indicateurs en soutien aux marchés européens

Plusieurs indicateurs devaient venir en soutien aux marchés européens qui progressaient prudemment dans la matinée de jeudi. Après avoir gagné jusqu'à plus de 1 pc, l'indice BEL 20 devait confirmer une hausse de 0,90 pc à 4.149,61 points avec 16 de ses éléments dans le vert.

arGEN-X (266,60) et Sofina (366,80) étaient en tête avec des hausses de 2,38 et 2,12 pc devant UCB (84,14) qui gagnait 1,69 pc. Solvay (107,95) était positive de 0,09 pc tandis que Galapagos (57,60) reculait de 1,08 pc. Proximus (16,36) et Telenet (30,80) étaient de même en baisse de 2,09 et 0,65 pc alors que Orange Belgium (19,36) cédait par ailleurs 0,21 pc, Bpost (10,34) étant positive de 1,17 pc. AB InBev (63,31) progressait de 0,52 pc, KBC (64,10) et Ageas (48,28) de 1,14 et 0,46 pc, GBL (95,16) et Ackermans (142,80) de 1,41 et 0,71 pc. Aperam (42,92) et Umicore (49,40) remontaient de 0,87 et 0,90 pc, Colruyt (46,85) et Elia (88,10) de 0,56 et 0,69 pc.

Hyloris (13,95) bondissait de 4,9 pc tandis que Celyad (4,53) et Nyxoah (26,00) gagnaient 2,9 et 2,5 pc, IBA (17,00) s'appréciant de 1,3 pc alors que Bone Therapeutics (2,50) et Acacia Pharma (2,02) reculaient de 1,6 et 1,7 pc. AudioValley (3,20) bondissait de 5,2 pc à l'inverse de Unifiedpost (12,12) qui plongeait de 5,4 pc supplémentaires. Agfa-Gevaert (3,91) gagnait enfin 1 pc tandis que Jensen (30,80) et Hamon (1,30) progressaient de 2 et 1,5 pc, Kinepolis (48,94) abandonnant 2,1 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1940 USD, contre 1,1934 dans la matinée et 1,1961 la veille. L'once d'or cédait 8,10 dollars à 1.784,70 dollars et le lingot se négociait autour de 48.055 euros, en recul de 130 euros.